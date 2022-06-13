تأجيل نظر محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين إلى جلسة 16 أغسطس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، اليوم، تأجيل نظر محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا لانضمامهم لجماعة إرهابية، وذلك إلى جلسة ١٦ أغسطس.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت إحالة عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي الإخواني وعضو مكتب الإرشاد خيرت الشاطر و30 آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة قسم ثاني مدينة نصر والمقيدة برقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضـها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات وهى تولي قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية.

كتبت نجوى عبد العزيز