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تأجيل نظر محاكمة طبيبين وموظف في واقعة «السجود لكلب»

أقامت النيابة العامة الدليلَ ضد المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر
المال - خاص 2:54 م, السبت, 18 سبتمبر 21 2:54 م, السبت, 18 سبتمبر 21

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نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية قرارها في أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ«االتنمر» على ممرض، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”السجود لكلب” بتأجيل المحاكمة إلى جلسة 25 سبتمبر الجاري، للاطلاع.

وادعى ممثل نقابة محامين القليوبية مدنيًا بمبلغ 15 ألف وواحد، كما ادعى نائب برلماني عن أهالي الدائرة التي يقيم بها الممرض بمبلغ 40 ألف وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وأدعى الممرض عادل سالم المجني عليه خلال الجلسة بمبلغ مليون جنيه ضد المتهمين الثلاثة.

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كشفت التحقيقات مع المتهمين أنهم أمرو الممرض بالسجود لحيوان يملكه طبيب مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

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وأقامت النيابة العامة الدليلَ ضد المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

وكان النائب العام قد أمر بإحالة 3 متهمين محبوسين، طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.

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بقلم المال - خاص

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