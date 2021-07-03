سيـــاســة

تأجيل نظر محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة التزوير

وذلك إلى جلسة 1 أغسطس؛ لاستكمال المرافعة.
المال - خاص 7:07 م, السبت, 3 يوليو 21 7:07 م, السبت, 3 يوليو 21

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قررت محكمة الجنايات بالقاهرة دائرة إلارهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، تأجيل محاكمة الإرهابي يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، وذلك إلى جلسة 1 أغسطس؛ لاستكمال المرافعة.

وجّهت النيابة العامة للمتهمة رقم 42 والتى تعمل موظفًا عموميًّا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبِلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبِلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين الـ10 والـ3 والـ30 والـ43 والـ44 مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثاني، والـ20 يحملان اسمين وبيانات مزوَّرة على خلاف الحقيقة.

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وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الـ21 تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.

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وأن المتهمين من الأول والـ10 وأيضًا الـ33 ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالًا للجماعة وأمدّ العاشر و33 من قيادات بالجماعة بمستندات مزوَّرة؛ وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم، وانضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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