تأجيل نظر محاكمة خلية مصر الجديدة إلى 28 سبتمبر المقبل

قررت محكمة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بخلية مصر الجديدة الإرهابية، لجلسة 28 سبتمبر؛ للاطلاع.

وجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر، أن المتهميْن الأول والثاني تولَّيا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما أن المتهمين جميعًا انضمّوا للجماعة موضوع الاتهام، مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقَّى المتهمون؛ من الثالث وحتى السادس، تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها،

وأن المتهمين جميعًا ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقَّوا وحازوا وأمدُّوا ونقلوا ووفّروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية. المتهمان الـ3 والـ4 روَّجا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روَّجا أعمالًا عدائية ضد ضباط وأفراد.

نجوى عبد العزيز