تأجيل نظر محاكمة المتهمين بفض اعتصام رابعة إلى 10 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، تأجيل نظر إعادة محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفض اعتصام رابعة وذلك لـجلسة١٠ ديسمبر المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة.

يذكر أن التحقيقات التي اجرتها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية.

بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما كشفت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.

كتبت نجوى عبد العزيز