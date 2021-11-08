تأجيل نظر محاكمة المتهمين بحرق كنيسة كرداسة إلى 21 نوفمبر

تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بحرق كنيسة في كفر حكيم بكرداسة في الجيزة

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس. تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بحرق كنيسة في كفر حكيم بكرداسة في الجيزة، وذلك إلى جلسة 21 نوفمبر الجاري.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة أن المتهمين تراوح عددهم طبقا لتحريات الأمن الوطني إلى ما يقرب من 73 متهمًا في تلك القضية، حيث قاموا باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة.

وأكدت أنه على الفور تم حشد الأعداد، وتوجهوا إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات ارتكاب اعمال عنف وشغب وارتكاب اعمال من شأنها تكدير الامن والسلم العام والانضمام إلى جماعة إرهابية.

كتبت نجوى عبد العزيز