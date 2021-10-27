سيـــاســة

تأجيل نظر محاكمة المتهمين بحرق كنيسة في كرداسة

وذلك إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.
المال - خاص 8:04 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 8:04 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، قرارها بتأجيل  تأجيل نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بحرق كنيسة في كفر حكيم بكرداسة في الجيزة، وذلك إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل؛ للمرافعة.

يُذكر أن جميع المتهمين سبق أن صدر ضدهم جميعًا أحكام غيابية تراوحت بين السجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين وأُلقي القبض على بعضهم مؤخرًا فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًّا، وتم تحديد جلسة محاكمتهم، اليوم، أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة.

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 نجوى عبد العزيز

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