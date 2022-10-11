تأجيل نظر محاكمة المتهمين بالانضمام لداعش ببولاق الدكرور لجلسة 16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علـي عمـارة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل محاكمة 11 متهما بينهم سيدة، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي ببولاق الدكرور، وذلك إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل للمرافعة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة 11 متهما بينهم سيدة في القضية المقيدة برقم 211 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بإلانضمام لتنظيم داعش ببولاق الدكرور.

كتبت نجوى عبد العزيز