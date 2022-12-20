تأجيل نظر محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة سب الإعلامي عمرو أديب إلى 27 ديسمبر

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك الى جلسة 27 ديسمبر الجاري و حضور المحامي الأصيل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهام الفنان محمد رمضان بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ عن تعمد الفنان إزعاج المجني عليه المتقدم ذكره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

في القضية وجاء في أمر إحالة ان المتهم محمد رمضان، بتاريخ سابق على 22 أبريل لسنة 2022 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، استعمل عمدًا تقنية معلوماتية في معالجة المقاطع المصورة الشخصية الخاصة بالمجني عليه عمرو أديب والمذاعة بالبرنامج التلفزيوني الخاص به الحكاية، وبأن اجتزأ مقاطع صوتية منها، وأضافها على مقاطع مصورة يظهر فيها المتهم، ناشرًا إياها من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به والمتاح لكافة الإطلاع عليه، قاصدًا إظهاره بطريقة من شأنها المساس باعتباره على النحو المين بالتحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز