تأجيل نظر محاكمة الطالب المتهم باغتصاب الفتاة أمل إلى 16 أغسطس

قررت محكمة جنح النقض تأجيل طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنح المتضمن براءة الطالب المتهم باغتصاب زميلته وإنجاب طفلة منها، والمعروفة إعلاميًّا بقضية أمل فتاة الدقهلية، وذلك إلى جلسة 16 أغسطس؛ للقرار.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد استأنفت حكمًا بعد صدوره، ورفضت المحكمة الاستئناف وأيَّدت الحكم المستأنف بالبراءة، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض، وضمَّنت بمذكرة الطعن أسبابه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.

حيث حضر المتهم جلسة اليوم تنفيذًا لقرار هيئة المحكمة الصادر بالجلسة الماضية بضبطه وإحضاره، وذلك بعد تغيب حضوره، خلال جلسات سابقة، مما جعل المحكمة تصدر قرارًا بضبطه وإحضاره.

ُيذكر أن النائب العام كان قد أمر في سبتمبر 2020 بالتحقيق مع المتهم بمواقعة المجني عليها أمل عبد الحميد كرهًا عنها بعد ثبوت نسب الطفلة التي أنجبتها إليهما، بتطابق البصمات الوراثية للأحماض النووية المستخلصة منهم.

نجوى عبد العزيز