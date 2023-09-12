تأجيل نظر محاكمة أكبر خلية إرهابية بالقاهرة إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل

قررت محكمة أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم تاجيل جلسة محاكمة 22 متهمًا في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهمًا محبوسا و4 هاربين والمعروفة إعلاميًّا بخلية القاهرة الجديدة الإرهابية وذلك الى جلسة ٤ أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة للمرافعة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة.

وكانت التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية.

كتبت نجوى عبد العزيز