تأجيل نظر قضية 7 متهمين في «خلية إمبابة الإرهابية»

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية إمبابة الإرهابية إلى جلسه 18 مايو المقبل كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعه مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابه إحضارهم من محبسهم في الجلسة المقررة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة.

وكانت دائرة الإرهاب قضت بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 آخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية المعينة علي البنك الأهلي المصري بشارع البطل أحمد عبد العزيز.

نجوى عبدالعزيز