سيـــاســة

تأجيل نظر طعن قتلة حارس محافظ البنك المركزى السابق لـ14 مارس

لجلسة 14 مارس للمرافعة
المال - خاص 5:16 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 5:16 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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أصدرت محكمة النقض قرارها بتأجيل نظر طعن المتهمين في قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته، وذلك على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم لجلسة 14 مارس للمرافعة.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، للمحاكمة . في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.

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وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 2017، حكمها بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريًا، بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم.

كتبت- نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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