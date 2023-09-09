تأجيل نظر طعن المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال إلى 22 أبريل

أصدرت محكمة النقض، اليوم قرارها بتحديد جلسة 22 أبريل 2024، أمام دائرة الإثنين (ب) لنظر الطعن المقدم من المستشار أيمن عبد الفتاح وحسن الغرابلى، في اتهامهم بقتل الإعلامية «شيماء جمال».

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة في وقت سابق قد قضت بالإعدام شنقا، ضد القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدامهما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد سليم، فى الحيثيات، إن المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه حسين الغرابلي، أن الدعوى تتضمن فيما أبلغ به المتهم أيمن حجاج بمذكرته في 21 يونيو الماضي، بتغيب زوجته المجني عليها المذيعة بإحدى القنوات الخاصة، عقب تركها أمام مول بطريق المحور المركزي، دون أن يتهم أحدا، وبتاريخ 26 يونيو حضر المتهم الثاني حسين الغرابلي، وقرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجني عليها، شارحا أنه تربطه بزوجها أيمن حجاج علاقة منذ 20 عامًا.

وقال إنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاها، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر الغرابلي مزرعة وتأهيلها وشراء أدوات الحفر فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة وقفلين لتسهيل جريمتهم.

كتبت نجوى عبدالعزيز