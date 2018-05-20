تأجيل نظر طعن ابن سينا فارما على تغريمها فى الممارسة الاحتكارية

رجب عزالدينقالت شركة ابن سينا فارما إن طعن مديرى شركات الأدوية على الحكم الصادر ضدهم فى قضية الممارسات الاحتكارية تم تأجيل نظره لجلسة 19 يونيو المقبل لسماع المرافعة.وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية في مارس الماضي على أربعة من مديرى شركات توزيع الأدوية بغرامة قدرها 5.58 مليار جنيه وذلك في القضية ا

رجب عزالدين



قالت شركة ابن سينا فارما إن طعن مديرى شركات الأدوية على الحكم الصادر ضدهم فى قضية الممارسات الاحتكارية تم تأجيل نظره لجلسة 19 يونيو المقبل لسماع المرافعة.





وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية في مارس الماضي على أربعة من مديرى شركات توزيع الأدوية بغرامة قدرها 5.58 مليار جنيه وذلك في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدهم في ديسمبر 2015.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هؤلاء المديرين طعنوا بالحكم الصادر بالاستئناف وتم تحديد جلسة 19 مايو للنظر فيه وتم تأجيل الدعوى لجلسة 19 يونيو المقبل

وتقدم أحد الأفراد فى فبراير 2018 لجهاز حماية المنافسة بما يفيد بوجود اتفاق كتابى بين عدد من شركات توزيع الأدوية الأعضاء برابطة شركات توزيع الأدوية ما ترتت عليه إضرار بالصيدليات الصغيرة .

وقام الجهاز بفحص الشكوى وتحويلها إلى دعوى قضائية بعد ثبوت مخالفة الشركات المذكورة لقانون حماية المستهلك، واتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق.



وتشمل الشركات المختصمة رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية – ابن سينا – مالتي فارما – شركة المتحدة للصيادلة.





