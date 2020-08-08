تأجيل نظر دعوى منع النائبة الكويتية صفاء الهاشم من دخول مصر

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي طالب فيها بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم، على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية، لجلسة 29 سبتمبر المقبل.

كانت النائبة الكويتية صفاء الهاشم أدلت بتصريحات عنيفة ردا على نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والتى أكدت في معرض تناولها لواقعة الاعتداء على وافدة مصرية في الكويت أن كرامة المصريين خط أحمر.

وأكدت الدعوى أن ما فعلته النائبة الكويتية سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان الحاقدين الجاحدين الكارهين له، وظهر ذلك من خلال تطاولها على “أم الدنيا” الدولة المصرية، وتحدثت بطريقة مزعجة تجاه السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة والمصريين في الخارج.

كما أكدت الدعوى أن مصر لن تسمح بالمساس بكرامة مواطنيها في أي دولة بالعالم، وظهر ذلك خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن النائبة الكويتية حاولت إثارة الفتنة بين مصر والكويت، والشعب الكويتي سيتصدى لهذه النائبة التي أساءت للوزيرة نبيلة مكرم، وهي تبذل محاولة للقيام ببطولة مزيفة لا تستحقها.

كتبت – نجوى عبد العزيز