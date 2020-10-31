تأجيل نظر دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور على القنوات التلفزيونية أو الإذاعية

نجوى عبد العزيز

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من ممدوح عباس لمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل للاطلاع على المستندات والرد.

أقام الدعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وطالب بمنع ظهور مرتضي منصور على القنوات التلفزيونية أو الإذاعية وخلافه، مع منعه من أي مداخلات هاتفية، لقيامه بعمل مداخلات تضمنت سب مقيم الدعوى وقذفه.

وذكرت الدعوى، أن مرتضى منصور اعتاد الظهور في الإعلام، والتطاول على البعض بالسب بألفاظ غير لائقة على شاشات التلفزيون.