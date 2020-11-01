تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وأجلت المحكمة تظر الدعوى إلى جلسة 22 نوفمبر للاطلاع والرد علي المستندات الحديدةالمقدمه لهيئة المحكم.

واختصمت دعوى مرتضى منصور كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

كتبت – نجوى عبد العزيز