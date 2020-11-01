لايف

تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور على قرار اللجنة الأولمبية

جلسة 22 نوفمبر
المال - خاص 4:22 م, الأحد, 1 نوفمبر 20 4:22 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

اقرأ أيضا  طقس غد الجمعة.. معتدل وأمطار خفيفة علي بعض المناطق واضطراب في الملاحة

وأجلت المحكمة تظر الدعوى إلى جلسة 22 نوفمبر للاطلاع والرد علي المستندات الحديدةالمقدمه لهيئة المحكم.

واختصمت دعوى مرتضى منصور كلا من  وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

كتبت – نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

طقس غد الإثنين.. مائل للبرودة ليلا وأمطار واضطراب في الملاحة

دعاء محمود 4:24 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

حبس المتهم بقتل كريم إبراهيم بكرموز

المال - خاص 3:52 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة «جامعات المعرفة الدولية»

المال - خاص 3:27 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

ملابسات قتل شخص دفاعًا عن ابنة شقيقه من التحرش.. والنيابة تحبس المتهم

أماني عوض 3:13 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

محافظ القاهرة يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ الجدد للتعارف بالمجلس التنفيذي للمحافظة

عصام عميرة 3:04 م, الأحد, 1 نوفمبر 20

رئيس الهيئة: تكليفات رئاسية برقمنة التأمينات الاجتماعية

مدحت إسماعيل 2:20 م, الأحد, 1 نوفمبر 20