تأجيل نظر دعوى محمد رمضان ضد عمرو أديب بتهمة السب والقذف

أجّلت محكمة الجنح نظر أولى جلسات الدعوى المُقامة من الفنان محمد رمضان، ضد الإعلامي عمرو أديب، والتى تتهمه بسبِّه وقذفه إثر هجومه عليه في حلقة سابقة عقب انتقاده فيديو الفلوس الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه الحكاية، المذاع على فضائية إم بي سي- إلى جلسة 12 يوليو المقبل.

وقالت الدعوى إن الإعلامي عمرو أديب استغلّ وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبْقًا صحفيًّا إعلاميًّا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ سبّ وقذف وتشهير وتهديد للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وأضافت الدعوى أنه قصد النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًّا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبّه وسبّ عائلته، وأن المتهم قد ارتكب جرائم السب والقذف مستغلًّا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحوٍ سلف ذكره من عبارات وألفاظ، وذلك عبر برنامجه، وطالب محامي رمضان بتعويض 100 ألف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

نجوى عبد العزيز