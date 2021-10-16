تأجيل نظر دعوى فصل الطائفة الإنجيلية عن الأسقفية

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظرالدعوى المقامة من شحاتة ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، وذلك إلى جلسة 27 نوفميرالمقبل.



كان محامي المطران منير حنا، محامي الكنيسة الأسقفية، وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، قد أقام دعواه، للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنة 85 ق، والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق عليا.

وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.

كانت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، قد اختصمت الدعوى المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.

كتبت – نجوى عبد العزيز