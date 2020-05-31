تأجيل نظر دعوى شركة سورية ضد بورتو جروب لتوقف المحاكم

بورتو جروب تفصح عن آخر تطورات نزاعها مع شركة انترادوس السورية

أعلنت مجموعة بورتو جروب القابضة عن تأجيل محكمة شمال القاهرة، نظر دعوى تعويض رفعتها شركة “إنترادوس” السورية بسبب توقف أعمال المحاكم.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة اليوم الأحد إن هذه الدعوى كانت مؤجلة لجلسة 28 مايو والتى تزامنت مع فترة أجازة المحاكم بسبب فيروس كورونا.

وأرسلت المجموعة إفصاحًا مماثلا حول التأجيل إلى البورصة باعتبارها خصمًا مرتبطًا فى دعوى شركة “إنترادوس” السورية.

وأعلنت المجموعتان، فى وقت سابق، تأجيل نظر دعوة أخرى مرفوعة ضدهما من “إنترادوس” السورية إلى جلسة 12 يوليو القادم.

وتختص تلك الدعاوى ضد مجموعتي عامر وبورتو جروب، بمشروع بورتو طرطوس بسوريا بعد صدور حكم تحكيم دولي لصالح المجموعتين بداية العام الماضى.

وقررت وزارة العدل المصرية عودة المحاكم للعمل بشكل جزئى اعتبارا من 30 مايو الجارى بعد توقف استمر أكثر من شهرين.

بورتو جروب تحصل على حكم دولى باستحقاقها 40 مليون دولار

وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، في 22 فبراير 2019، حكمًا لصالح عامر جروب القابضة وعامر سوريا بأحقيتهما في مبلغ 39.9 مليون دولار.

وشمل الحكم 5% فوائد قانونية من 11 اكتوبر 2014 إلى تاريخ السداد النهائي، مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حُكم له به.

وقالت عامرو جروب إن مشروع بورتو طرطوس أحد مشروعات مجموعة بورتو القابضة، وفقًا لمشروع الانقسام الذي تم بين المجموعتين في سبتمبر 2015.

وقالت مجموعة بورتو فى وقت سابق إنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ما قضى به التحكيم الدولي.

ويرجع تاريخ القضية لعام 2014، أي قبل انقسام الشركتين، وأعلنت عامر جروب في أغسطس 2014 وجود دعوى تحكيم ضدها، وضد شركة عامر سوريا التابعة لها آنذاك.

ورفعت الدعوى شركة إنترادوس للتطوير السياحي وآخرين، للمطالبة بفسخ العقد الخاص بمشروع “بورتو طرطوس” وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.

تقرير بحثى: بورتو المستفيد الأضعف من مبلغ التحكيم الدولى

وأظهر تقرير بحثي نشرته شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية فى 27 فبراير2019، أن شركة عامر جروب هي المستفيد الأكبر من هذا الحكم.

وكشف التقرير أن استفادة بورتو جروب ضئيلة جدًّا رغم أن مبلغ التعويض يمثل نحو 2.3 مرة من رصيد المبالغ المموِّلة لمشروع “بورتو طرطوس ” الذي تموِّله تابعتها– بورتو ميديترينيين– والبالغة 300.6 مليون جنيه

وقال محمود جاد، محلل قطاع العقارات بشركة العربي الأفريقى، إن انقسام الشركتين نقل ملكية عامر سوريا، المنفذة، وبورتو ميديترينيين، الممولة لبورتو طرطوس، إلى بورتو جروب.

وأضاف جاد فى تصريحات لجريدة المال إن مبلغ التعويض المقرر لعامر جروب، وعامر سوريا، سيتم توزيعه على هاتين الشركتين فقط، ولن ينتقل إلى بورتو جروب.

وقدر “جاد” نسبة استفادة بورتو جروب بواقع 0.1% بقيمة 56.8 مليون دولار رغم عدم وجود إفصاح من الشركتين حول كيفية توزيع المبلغ.

كما قدر نسبة استفادة عامر جروب بواقع 99.9% ما يعادل 38.86 مليون دولار، بناءً على القيمة الدفترية لشركتي عامر سوريا وبورتو ميديترينيين في ديسمبر 2014.

وقالت بورتو جروب إنها لم تحصل على تقرير مراقب الحسابات الخاص بتحديد المنافع الاقتصادية للمجموعة حتى الآن.

وأضافت فى إفصاح للبورصة أمس الأحد إنها قامت بإيداع طلبا للحصول على صيغة تنفيذ التحكيم الدولى من إدارة إيداع شئون التحكيم بمجمع محاكم شمال القاهرة.

تأسست مجموعة بورتو القابضة فى أغسطس 2015؛ نتيجة عملية انقسام من مجموعة عامر جروب.

وتعمل المجموعة فى قطاع العقارات مع التركيز على أنشطة التطوير العقارى ، ويتبعها عدد من الشركات العاملة فى مصر وسوريا وجزر فيرجن (البريطانية)، ويقع مقرُّها فى محافظة القاهرة.

مجموعة بورتو تشرع في زيادة رأسمالها إلى 702 مليون جنيه

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 601 مليون جنيه، موزعًا على مليار سهم تقريبًا بقيمة اسمية 0.60 جنيه للسهم. وشرعت الشركة فى زيادة رأس المال إلى 702.1 مليون حنيه.

وحصلت المجموعة فى 27 ابريل الماضى على موافقة الرقابة لنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر من 601.8 مليون جنيه إلى 702.1 مليون جنيه .

ويتوزع هيكل ملكية بورتو جروب بين: سول القابضة المحدودة، عبد السلام مسعود عبد الكريم، محمد الأمين رجب أحمد جمعة عادل عبد الله المنسوب، الوقف المصري المحدودة، إضافة إلى أفراد ومؤسسات أخرى.

وسجلت مجموعة بورتو جروب صافي ربح مجمع قدره 114.6 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح بلغت 245.5 مليون جنيه خلال عام 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 1.66 مليار جنيه خلال 2018، مقابل إيرادات 2.38 مليار في عام 2017