تأجيل نظر دعوى رامز جلال لإلغاء منعه من ممارسة أي نشاط إعلامي

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محامي الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين بصفته، لقيامه بإصدار قرار من النقابة بعدم ممارسة رامز جلال أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه…

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محامي الفنان رامز جلال ضد نقيب الإعلاميين بصفته، لقيامه بإصدار قرار من النقابة بعدم ممارسة رامز جلال أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، لجلسة 31 مايو الجارى للإطلاع والمستندات.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الإعلاميين فيما تضمنه بمنع مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” و المذاع غبر فضائية “mbc مصر” و ما يترتب علي ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت دعوى رامز، أن القرار باطل و مخالف للقانون، لأن الفنان عضو نقابة مهن تمثيلية، وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطا إعلاميا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وأضافت الدعوى أن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطا إعلاميا ولا يخضع إلى نقابة الإعلاميين.

نجوى عبد العزيز