تأجيل نظر دعوى حظر تطبيق «تيك توك» في مصر للحكم

قالت الدعوى إن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن

نجوى عبد العزيز

أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم قرارها بتأجيل الدعوى المقامة من 2 من المحاميين، طالبا فيها بوقف تطبيق تيك توك لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر، وذلك إلى جلسة 26 ديسمبر للحكم.

قالت الدعوى إن كثيرًا من الفتيات لجأن إلى العُري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.

وأضافت الدعوى أن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون، وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت من خلال منصات خادشة للحياء وللآداب العامة، وتسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري.

وتابعت الدعوى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط، بل امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بتيك توك، والذي يهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع “تيك توك”، عن شبكة الإنترنت داخل مصر، كما طالبت شركتي جوجل وأبل، بحذف التطبيق من متاجرها، سواء “جوجل بلاي”، أو “آبل ستور” في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار منها حظر وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.