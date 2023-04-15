تأجيل نظر دعوى تتهم تامر حسني بالتعدي على الملكية الفكرية لـ«راجعلى ليه»

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل دعوى تقدمت بها سيدة تدعى رحاب رزق عبد العليم، أرملة المؤلف والشاعر السيد عبد العزيز عمار، ضد تامر حسني، تتهمه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغنية “راجعلي ليه” مطالبة إياه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها بمبلغ مليون جنيه، بسبب أغنية “راجعلي ليه” لـ 10 مايو المقبل.

وكشفت مقدمة الدعوي أنه في عام 2006 سجل الراحل كلمات أغنية “يا عم سيبك” تحت عنوان “راجعلي ليه”، في جمعية المؤلفين والملحنين منذ ذلك التاريخ، موضحًا أن أسرة الراحل تفاجأت بعد مرور فترة على تسجيل الراحل لكلمات الأغنية، أنها منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجوى عبد العزيز