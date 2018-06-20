تأجيل نظر دعوى أحد المساهمين ضد العربية وبولفارا للغزل والنسيج

رجب عز الدين قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إن الدعوى المرفوعة ضدها من قِبل أحد المساهمين تم تأجيلها لجلسة 30 يوليو المقبل؛ للاطلاع. وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن الدعوى رقم 49 لسنة 10 ق استئناف اقتصادى مُقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة به،

رجب عز الدين





قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إن الدعوى المرفوعة ضدها من قِبل أحد المساهمين تم تأجيلها لجلسة 30 يوليو المقبل؛ للاطلاع.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن الدعوى رقم 49 لسنة 10 ق استئناف اقتصادى مُقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة به، وكان محددًا لها جلسة 19 يونيو، وتم تأجليها لجلسة 30 يوليو؛ للاطلاع.

وأكدت الشركة، الأسبوع الماضى، أن دعوى أخرى رفعها نفس المساهم تم حجزها للحكم يوم الأحد 8 يوليو المقبل.

وتختص تلك الدعوى بالطعن على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 17 ديسمبر 2016، والمرفوعة من قِبل المساهمين حسام الدين نجيب عبد الغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.

وسجلت الشركة صافى خسارة قدره 17.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر 23.7 مليون في 2016.