سيـــاســة

تأجيل نظر الاستئناف على براءة سما المصري في سب ريهام سعيد إلى 15 أغسطس

في تهمة التعدي على الإعلامية ريهام سعيد وسبها
المال - خاص 5:56 م, الأحد, 20 يونيو 21 5:56 م, الأحد, 20 يونيو 21

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قررت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة سما المصري من تهمة سب وقذف ريهام سعيد وذلك إلي جلسة منتصف أغسطس القادم.

كانت المحكمة الاقتصادية، سبق أن قضت ببراءة سما المصري، الراقصة الاستعراضية، في تهمة التعدي على الإعلامية ريهام سعيد وسبها عبر تطبيق واتس آب.

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وكانت التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة قد كشفت انه فى شهر مايو الماضى، فى 24 أبريل 2020 تم احالة المتهمة  سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بسما المصرى.والتى شملت توجيه الاتهام ضد ها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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