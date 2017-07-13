تأجيل نظر استئناف مالك صيدليات العزبى إلى 27 يوليو

أحمد صبرىقال نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، إن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، قررت فى جلستها اليوم الخميس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء ومالك صيدليات العزبى، على حكم حبسه، إلى يوم 27 من الشهر الحالى.وحضر الدكتور أحمد العزبي شخصيا للمرة الأولى&n

أحمد صبرى

قال نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، إن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، قررت فى جلستها اليوم الخميس، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الدواء ومالك صيدليات العزبى، على حكم حبسه، إلى يوم 27 من الشهر الحالى.

وحضر الدكتور أحمد العزبي شخصيا للمرة الأولى أمام المحكمة، بصحبة سبعة محامين للدفاع عنه.

وكانت محكمة جنج السيدة زينب، أصدرت حكمًا غيابيًا فى فبراير الماضي، بالحبس لمدة عام وكفالة ألف جنيه وغرامة مائتي جنيه، ضد كل من الدكتور أحمد راغب العزبى، صاحب سلسلة صيدليات “العزبي”، والدكتور أحمد عبد اللطيف أبو العزم، صاحب ترخيص إحدى صيدليات العزبى، وذلك بتهمة استخدام اسم صيدلى لصالح الحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية لشخص آخر، فى القضية المرفوعة من نقابة صيادلة القاهرة.

وأوضح نقيب صيالة القاهرة، أن هناك 42 قضية مماثلة لغلق فروع سلاسل الصيدليات فى القاهرة، وكلها فى مراحل التقاضى المختلفة، إضافة إلى 4 أحكام بالغلق على صيدليات لنفس الأسباب.

