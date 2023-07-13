تأجيل نظر استئناف سلمى الشيمي إلى 7 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي ، على حكم حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه على خلفية اتهامات بنشر فيديوهات إباحية لـ 7 سبتمبر المقبل.

كانت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى مرسي، قضت بمعاقبة سلمى الشيمي بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحية عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية.

ووفقا لأوراق القضية، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، إنشاء إحدى الفتيات لحساب إلكتروني باسم سلمى الشيمي على تطبيقيات “إنستجرام – تيك توك – يوتيوب” عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن مقاطع الفيديو، تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.

كتبت – نجوى عبدالعزيز