تأجيل نظر استئناف حسن مالك على حبسه لشهر يونيو

أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قرارها بتأجيل نظر الاستئناف المقدم من حسن مالك، على حكم حبسه عامين لاتهامه بمباشرة أعمال البنوك غير مصرح بها للأشخاص العاديين، وذلك إلى جلسة 13 يونيو القادم، وذلك للنطق بالحكم.

يذكر أنه سبق وأن صدر حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال حسن عزالدين يوسف مالك، وآخرين لمدة عامين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.

كتبت نجوى عبد العزيز