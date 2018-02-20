تأجيل نظر استئناف جولدن بيراميدز ضد أوراسكوم للإنشاء إلى أبريل

رجب عزالدين قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن محكمة استئناف القاهرة قررت تأجيل نظر استئنافها ضد شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية إلى جلسة 16 أبريل المقبل. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نظر الاستئناف كان مقررًا، اليوم الثلاثاء، وقررت المحكمة بتلك تأجيل نظر الدعوى

رجب عزالدين



قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن محكمة استئناف القاهرة قررت تأجيل نظر استئنافها ضد شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية إلى جلسة 16 أبريل المقبل.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نظر الاستئناف كان مقررًا، اليوم الثلاثاء، وقررت المحكمة بتلك تأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلان المستأنف ضده الثانى.

وتطعن الشركة في الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006 والصادر ضدها فى قضية سهل حشيش.

ورفضت المحكمة طلبًا عاجلًا للشركة فى 22 نوفمبر الماضي لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فى 3 مارس 2015، حكمًا لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع جولدن بيراميدز.

وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافاً إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.