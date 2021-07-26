سيـــاســة

تأجيل نظر استئناف النيابة على براءة سيدة المحكمة

وذلك الى جلسة 6 سبتمبر المقبل
المال - خاص 8:17 م, الأثنين, 26 يوليو 21 8:17 م, الأثنين, 26 يوليو 21

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أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، برئاسة المستشار أحمد زين، قرارها بتأجيل نظر استئناف النيابة على براءة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًّا بسيدة المحكمة من اتهامها بالتعدّي على قائد حرس محكمة مصر الجديدة، وذلك الى جلسة 6 سبتمبر المقبل.

كان النائب العام قد أحال وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعدّيها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعدّيها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعدّيها ضربٌ نشأ عنه جروحٌ به، وإتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتّب عليه ضررٌ ماليّ.

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نجوى عبد العزيز 

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بقلم المال - خاص

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