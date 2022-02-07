تأجيل مُحاكمة 23 مُتهمًا في أحداث مسجد الفتح إلى 7 مارس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، برىاسة المستشار معتز خفاجي والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح وذلك إلى جلسة 7 مارس القادم للمُرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات من بينها تدنيس

مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل وسائل المواصلات وارتكاب أعمال العنف.

وجاء في قرار الإحالة أنّ المتهمين نفذوا أعمال التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، على مدار يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.