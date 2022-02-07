غير مصنف

تأجيل مُحاكمة 23 مُتهمًا في أحداث مسجد الفتح إلى 7 مارس

للمرافعة
منتصر محمود 2:39 م, الأثنين, 7 فبراير 22 2:39 م, الأثنين, 7 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثانية إرهاب، برىاسة المستشار معتز خفاجي والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر محاكمة 23 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح وذلك إلى جلسة 7 مارس القادم للمُرافعة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق، المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات من بينها تدنيس
مسجد الفتح وتخريبه، وتعطيل وسائل المواصلات وارتكاب أعمال العنف.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6-2-2022

وجاء في قرار الإحالة أنّ المتهمين نفذوا أعمال التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، على مدار يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

ملف الكاتب منتصر محمود

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6-2-2022

‫محمود الصباغ‬‎ 8:50 ص, الأحد, 6 فبراير 22

التضخم في تركيا قرب 50%.. أعلى معدل منذ 20 عاما

المال - خاص 8:39 م, الخميس, 3 فبراير 22

«طنطا للزيوت والصابون» تستهدف تصدير منتجاتها إلى 3 دول جديدة العام الحالى

محمد مجدي 6:39 ص, الخميس, 3 فبراير 22

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في البنوك المصرية

فاطمة إمام 8:19 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في مصر

فاطمة إمام 8:18 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22

الصحة: تسجيل 2223 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

المال - خاص 1:11 ص, الثلاثاء, 1 فبراير 22