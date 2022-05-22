تأجيل موعد إجراء قرعة الحج السياحي لهذا السبب

أعلن المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة أحمد إبراهيم تأجيل موعد إجراء قرعة الحج السياحي ، مشيرا إلى أن الموعد الجديد سيتحدد غدا عقب انتهاء موعد تسجيل المواطنين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أن أصحاب تأشيرات “حج الفرادى” أو “المجاملات” ملزمين بالتوجه إلى إحدى شركات السياحة من أجل التعاقد على برنامج الرحلة لأداء مناسك الحج، خاصة وأن شركات السياحة هي التي ستقوم بتنفيذ تأشيرات المجاملة.



وقال إبراهيم، إن وزارة السياحة والآثار أعلنت مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى غد الاثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلا من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل إجراء القرعة عن موعدها”.

وأشار إلى أن الموعد الجديد سيتحدد غدا عقب انتهاء موعد تسجيل المواطنين.

وأضاف أن عدد الشركات التي تقدمت للعمل بموسم الحج هذا العام وصل حتى الآن إلى 1538 شركة سياحية.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت استحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم، والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن؛ لمعرفة حقوقه وإطلاعه على بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادي أو خمس نجوم.