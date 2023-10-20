تأجيل مهرجانات السينما المصرية والعربية لأول مرة منذ سنوات تضامنا مع غزة

قرر القائمون على مختلف المهرجانات السينمائية المصرية والعربية تأجيل إقامتها التي كان مقررا إقامتها بشهري أكتوبر ونوفمبر القادم، وذلك تضامنا مع أحداث غزة الحالية.

وتم تأجيل لأول مرة منذ سنوات أكثر من مهرجان سينمائي مصري وعربي بسبب الأحداث في غزة، وأهمها مهرجان القاهرة السينمائي الذي يرأسه النجم القدير حسين فهمي في دورته ال44 .

كما تم تأجيل أيضا مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة الذي يرأسه انتشال التميمي ويديره عمرو منسي تحت رعاية رجل الأعمال نجيب ساوريس وشقيقه رجل الأعمال سميح ساوريس .

كذلك قررت إدارة مهرجان قرطاج السينمائي تأجيل اقامة الدورة القادمة 34 ، وكان مقررا إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر حتى 4 نوفمبر القادم، حسبما أعلنت وزارة الشئون الثقافية التونسية عبر حسابها الرسمي، أيضا تم تأجيل مهرجان أجيال السينمائي بالدوحة وكان من المقرر إقامته في الفترة من 8 حتى 16 نوفمبر المقبل،حسبما أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام بحسابها الرسمي .