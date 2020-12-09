تأجيل مناقشة عروض شركات خدمات الرعاية الصحية لمنتسبيها بغرفة الإسكندرية الأسبوع المقبل

لدراسة العروض المقدمة من بعض شركات الرعاية الصحية لتوفير التأمين الصحى الشامل لعضو الغرفة التجارية في الإسكندرية وأسرته، وبين عدد من تلك الشركات

كشفت مصادر مُطلعة فى الغرفة التجارية في الإسكندرية عن تأجيل الأجتماع الذى كان مقررا عقده الأسبوع الجارى بين اللجنة التى قد تم تشكيلها مؤخرا من عدد من رؤساء الشُّعَب، لدراسة العروض المقدمة من بعض شركات الرعاية الصحية لتوفير التأمين الصحى الشامل لعضو الغرفة التجارية في الإسكندرية وأسرته، وبين عدد من تلك الشركات.

موعد عقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل

وأوضح أحد أعضاء اللجنة أن التأجيل تم بناء على رغبة بعض الشركات، نتيجة عدم إمكانية عقد الاجتماع، لافتا إلى أنه تم التوافق على أن يكون موعد عقد هذا الاجتماع الأسبوع المقبل.

وأضاف عضو اللجنة لـ”المال” أن هناك بعض المستجدات خلال الفترة الماضية، حيث تم الحصول على عروض جديدة من بعض المستشفيات لم تكن متاحة من قبل.

وأوضح عضو اللجنة المُشكلة من عدد من رؤساء الشُّعَب لدراسة العروض المقدمة من بعض شركات الرعاية الصحية أنه من المقرر أن يتم طرح تلك العروض على الشركات التى تشارك فى الأجتماع الأسبوع المقبل.

ولفت العضو إلى أن عدد الشركات التى يتم المفاضلة بينها حتى الأن تبلغ 4 شركات ويمكن أن تنضم شركة أخرى لها، موضحاً أنه يتم دراسة حلول أخرى فى حال عدم التوقيع مع الشركات المقدمة.

وتم خلال الفترة الماضية طرح أمكانية أن تقوم الغرفة التجارية في الإسكندرية بتوقيع برتوكولات مع شركات للرعاية الصحية لتوفير التأمين الصحى الشامل لعضو الغرفة التجارية في الإسكندرية وأسرته خلال الأسابيع المقبلةوذلك مع عقد عدد من رؤساء لبعض الشعب النوعية بالغرفة التجارية بالإسكندرية اجتماعًا قبل أشهر مع رئيس الغرفة أحمد الوكيل قبل عدة أيام تم خلاله التطرق ومناقشة هذا الأمر.

كما تم طرح خلال اللقاء إمكانية التعاقد مع 3 شركات من التى قدمت عروضها للعرفة خلال الأشهر الماضية، على أن يتم تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الشُّعَب لدراسة هذا الأقتراح.

ويشمل تشكيل اللجنة المقترحة عضوية الدكتور مصطفى حامد رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ومحمد حفنى رئيس شعبة الحلويات وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ، والدكتور علاء عبد المجيد من شعبة القطاع الطبى، وعضو آخر.