تأجيل معرض سيتى سكيب العقارى لأجل غير مسمى

قالت مصادر بالشركة المنظمة لمعرض سيتى سكيب العقارى إنه قد تم تأجيل المعرض بسبب فيروس كورونا.

وأشارت المصادر للمال ان المعرض الذي كان من المنتظر إقامته فى الفترة من 18 إلى 21 مارس الحالى قد تم اتخاذ قرار تأجيله صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الميعاد الجديد لم يتم تحديده بعد ، إلا أنها أكدت أملها فى أن يتم عقده في القريب العاجل.

يذكر أن شركة ’انفورما ماركتس‘ هي المنظمة لمعرض سيتى سكيب مصر 2020.

وقالت الشركة إنها تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، والمستجدات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

واضافت الشركة أنها تواصل التنسيق مع المسؤولين لدى ’مركز مصر الدولى للمعارض‘ ليكون ’سيتى سكيب مصر ‘ من أول الفعاليات التي سيستأنف إطلاقها فى أقرب فرصة متاحة خلال 2020.

وأكدت الشركة أنه على الرغم من الإقبال غير المسبوق من قبل الجهات العارضة للمشاركة فى دورة المعرض لهذا العام، فإن قرار تأجيل انعقاد المعرض ينبع من حرصها على صحة وسلامة المشاركين والزوار وسط الأوضاع الصحية العالمية الراهنة.

وأكدت الشركة بأن جميع المشاركات المسجلة ستبقى صالحة لغاية الموعد الجديد لانعقاد المعرض ، بما يضمن الحفاظ على فرصة المشاركين للحضور في المعرض العقارى فى موعده الجديد.

وشهدت الآونة الأخيرة إلغاء عدد من المعارض والمؤتمرات كإجراء احترازى للتخوف من انتشار فيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة قرارا مؤخرا بمنع إقامة أية تجمعات ، للحد من انتشار لفيروس كورونا.

ويشهد العالم حاليا ، العديد من الإجراءات الاحترازية ، كمنع انتقال الأفراد بين دول وأخري، ووقف رحلات الطيران، وعدم إقامة فاعليات للحد من انتشار الفيروس .

وشهدت أسواق العالم المالية خسائر تفوق التريليونات من الدولارات ، بسبب تفشى وباء كورونا.