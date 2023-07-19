تأجيل معارضة الفنانة إيمي سالم على حكم حبسها 3 سنوات

استمعت محكمة مستأنف أكتوبر المنعقدة بجنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج لدفاع الفنانة إيمان سالم الشهيرة بإيمي سالم خلال نظر معارضتها على حكم حبسها 3 سنوات في قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

واستمعت المحكمة لمحامي الفنانة والذي طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى، وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى، وعنوان السكن الخاص بها لاخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

وأضاف دفاع الفنانة إيمان سالم في حديثه للمحكمة أن الموضوع ليس قيمة الشيك وانما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى.

وكانت الفنانة ايمي سالم قد حضرت في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها.

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، كانت قد قضت في وقت سابق بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابيًا بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

كتبت- نجوى عبدالعزيز