تأجيل مزاد القطن في الغربية بعد اعتراضات على السعر الافتتاحي

كشفت مصادر مطلعة لـ” المال ” عن تأجيل إجراء مزاد القطن بالغربية السبت، لأجل غير مسمي، بسبب اعتراض الشركات العاملة فى تجارة القطن على ارتفاع السعر الافتتاحي ليسجل 4711 جنيها للقنطار مقابل 4545 في المزاد السابق المنعقد 6 نوفمبر بزيادة بقيمة 166 جنيها تمثل 3% لصنف “جيزة 94 ” .

ونشرت جريدة “المـال” تقريرا – الأربعاء الماضي- تضمن تأجيل الجلسات أيضا مرتين متتاليتين بكفر الشيخ لنفس السبب سالف الذكر، بعد زيادة السعر الافتتاحي إلى 10% ووصوله إلى 4524 جنيها، مقابل 4145 بآخر مزاد للقنطار.

وتضع السعر الافتتاحى للمزاد شركة “مصر لحليج الأقطان”، المشرفة على منظومة تسويق القطن، بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال، ويتم احتسابه قياسا على نظائره فى البورصة العالمية وأهمه «البيما الأمريكى»، وتبدأ الشركات بعده بالمزايدة على الكميات.

وأكدت “المصادر” أنه تقرر استئناف جلسات مزاد القطن بمحافظة كفر الشيخ ليقام مرة أخرى –السبت المقبل – بعد تدخل قيادات حكومية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين كما تم الاتفاق على السعر الافتتاحي للقنطار عند 4828 جنيها لصنف جيزة 94 عالي الجودة .

كانت 5 شركات قد اقتنصت 6587 قنطار قطن فى مزاد الغربية 6 نوفمبر، بأسعار تتراوح من 4424 إلى 4500 جنيه لصنفى “جيزة 94″ و”جيزة 97” واستحوذت شركة أبو مضاوى علي %77 من الأقطان المتداولة بمزاد الغربية بواقع 5048 قنطارا، تلاها “المجد” 561 و”الإخلاص” 403 و”الياسمين” 270 و”المعداوى” 305 بزيادة 445 جنيها في القنطار الواحد وهو اخر جلسة مزاد تم عقدها بالمحافظة .

وبلغ أعلى سعر بالمزادات فى الوجه القبلى نحو 5295 جنيهًا للقنطار فى أول مزاد بالفيوم يوم 7 سبتمبر الماضى، مقابل 6000 جنيه فى الوجه البحرى بالشرقية خلال نفس الفترة، بينما كان الأدنى بالوجه القبلى فى المنيا 3000 جنيه نهاية أكتوبر الماضى، وفى البحرى 3465 بالبحيرة.

يذكر أن أسعار القطن ارتفعت خلال الأسبوع الحالى فى الوجهين البحرى والقبلى، مدفوعة بزيادة قيمته العالمية، وأدى ذلك إلى زيادة السعر الافتتاحى للمزادات بنسبة تصل إلى 15%.