لايف

تأجيل محاكمة 9 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس

لجلسة 21 سبتمبر
المال - خاص 3:01 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 3:01 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت محكمة جنح القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين الـ 9 في واقعة عقار جسر السويس المنكوب، وذلك لجلسة 21 سبتمبر الجاري وذلك للنطق بالحكم فى القضية.

كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة الشهود ومن المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار «النيابة العامة» من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع «النيابة العامة» على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.

اقرأ أيضا  السيسي يتفقد سير الأعمال الجارية لربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع (صور)


وتم احالة المتهمين الـ 9 إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم ٤٩٣ تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في  مارس الماضي، وهم 5 من مالكيه و3 من مقاولين ومالك مصنع فيه وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين منهم.

كتبت نجوى عبد العزيز

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2021 – 2022

جهاد سالم 12:37 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

بدء تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2021 السبت المقبل

جهاد سالم 12:25 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

تزايد إصابات كورونا بأكثر من الضعف في جنوب الصين

أيمن عزام 9:08 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

تسبب في وفاة شخصين.. الأمن يكشف ملابسات وقوع حادث تصادم بالغردقة

أماني عوض 1:40 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

الصحة: تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

المال - خاص 12:33 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

مسح إسرائيلي يكشف إصابة طفل من بين 10 بأعراض كورونا

أيمن عزام 12:14 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21