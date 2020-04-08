تأجيل محاكمة 8 من المتهمين بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ 12 مايو

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية أحداث العنف والشغب وإشعال النيران التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت بأحداث مجلس الوزراء، تأجيلا إدارياً لجلسة 12 مايوالقادم.

ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين اتهامات بارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

كتبت – نجوى عبد العزيز