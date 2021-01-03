تأجيل محاكمة 8 متهمين في أحداث مسجد الفتح إلى 1 فبراير

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل نظر محاكمة متهمين بأحداث العنف التى شهدها مسجد الفتح وذلك للأسبوع الأول من فبراير القادم.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات تعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وجهت للمتهمين اتهامات ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على اثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الاحداث.

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت فى وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.



كتبت- نجوى عبد العزيز