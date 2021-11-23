تأجيل محاكمة 8 متهمين بالتخابر مع تنظيم داعش إلى 20 ديسمبر

قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة المتهمين الـ8 لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابي وذلك إلى جلسة 20 ديسمبر القادم.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين انهم خلال عام 2012 حتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر: المتهمان الأول والثاني: قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين وال4وال5 لاستلام الأموال تمهيدًا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.

كما كشفت أن المتهم الثالث وآخرين اتفقوا مع المتهمين الأول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل تليجرام لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار إليها، وكلفوا الأخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.وقاموا باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًّا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين و.ارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومَن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.وبالاتفاق مع العناصرالارهابية باليبيا من خطف 14 مصريًّا آخرين في بداية عام 2017.

كتبت – نجوى عبد العزيز