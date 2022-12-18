تأجيل محاكمة 73 إرهابيا بـ«خلية التجمع» إلى 25 ديسمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بخليه التجمع . لجلسة 25 ديسمبر المقبل لفض الأحراز وسماع اقوال الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي كانتجهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، الي المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة.كانت نيابة أمن الدولة العليا قد امرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وقامت النيابة بإخطار المتهمين داخل محبسهم بأمر الإحالة الخاص بهم وتوقيعهم عليه.

كتبت نجوى عبد العزيز