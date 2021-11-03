سيـــاســة

تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية فض اعتصام النهضة إلى 7 ديسمبر

وذلك لجلسة 7 ديسمبر المقبل
المال - خاص 5:22 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 5:22 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل نظر إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة”، وذلك لجلسة 7 ديسمبر المقبل.


وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات توجيه العديد من الاتهامات تفيد تدبيرهم تجمهرًا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو، وأن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

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كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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