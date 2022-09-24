تأجيل محاكمة 57 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية لجلسة 3 أكتوبر

قررت محكمة أمن الدولة العليا الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسة محاكمة 57 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

المتهمون في القضية، يواجهون تهما بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة، وذلك لجلسة 3 أكتوبر المقبل للاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي.

وكشفت التحريات أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.

كتبت – نجوى عبد العزيز