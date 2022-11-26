تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية الشروق لجلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي، تأجيل محاكمة 57 متهما من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلامياً بخلية الشروق لجلسة 29 نوفمبر الجاري للمرافعة.

وكشفت تحريات الاجهزةالأمنية أن مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.

كتبت – نجوى عبد العزيز