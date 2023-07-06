تأجيل محاكمة 5 متهمين من جماعة «حازمون» الإرهابية لـ 5 سبتمبر

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين بتهمة الانضمام الي جماعة حازمون الإرهابية وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج لجلسة 5 سبتمبر المقبل.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض .