تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية الإسماعيلية»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية الإسماعيلية» لجلسة 19 يونيو.

ويواجه المتهمون العديد من التهم الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية .

ووجه لبعضهم تهم تمويل الإرهاب، ووجه أيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

كتبت – نجوى عبد العزيز