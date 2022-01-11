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تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية المرابطين» لـ13 مارس

بينهم 4 محبوسين
المال - خاص 5:52 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 5:52 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمد نبيل، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بخلية المرابطين، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، لجلسة 13 مارس المقبل، لسماع أقوال زوجة هشام عشماوي.

جاء فى أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل الإرهابى هشام عشماوى عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

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ويواجه المتهمون تنفيذ العديد من الاتهامات منها تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة والإعداد والتخطيط للقيام بأعمال عدائية فى البلاد.

كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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