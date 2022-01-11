تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية المرابطين» لـ13 مارس

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمد نبيل، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين بخلية المرابطين، التي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، لجلسة 13 مارس المقبل، لسماع أقوال زوجة هشام عشماوي.

جاء فى أمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل الإرهابى هشام عشماوى عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

ويواجه المتهمون تنفيذ العديد من الاتهامات منها تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة والإعداد والتخطيط للقيام بأعمال عدائية فى البلاد.

كتبت – نجوى عبد العزيز