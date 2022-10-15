تأجيل محاكمة 5 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب في حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 5 أشخاص متهمين بقتل شاب بطلق ناري في رأسه، بكفر العلو في حلوان، لـ 19 نوفمبر؛ للنطق بالحكم.

كانت مباحث قسم شرطة حلوان، ألقت القبض على المتهمين بقتل الشاب يوسف عيسى، المعروف إعلاميًا بـضحية الغدر بحلوان، بطلق ناري في رأسه بسبب خلافات بينهم.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العام، باستقبال جثة يوسف، 20 عامًا، مصاب بطلق ناري في الرأس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشهرته أبو حلاوة، 33 عامًا وآخرون، وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن استهداف المتهمين وضبط السلاح المستخدم.

كتبت نجوى عبد العزيز